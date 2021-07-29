Израиль готовит ответ после атаки на танкер

Израильские официальные лица предупреждают, что их страна предпримет действия в ответ на атаки в Индийском океане на танкер Mercer Street, сообщают в субботу израильские СМИ.

СМИ приводят слова неназванного израильского официального лица, пояснившего, что Израиль вряд ли сможет оставить произошедшее без реакции, так как оператор японского танкера - израильская компания.

Портал Walla News приводит слова чиновника: "Единственный вопрос - это то, когда и каким образом мы предпримем ответные действия".

Ранее в ВМС США заявили, что первые поступившие данные об инциденте указывают на то, что нападение, судя по всему, было совершено при помощи беспилотника.

Также сообщалось, что японский танкер Mercer Stree, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению на севере Индийского океана. В результате погибли два члена экипажа - подданный Британии и гражданин Румынии.