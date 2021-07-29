Эрдоган отправился в зону бедствия на юге Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган облетел в субботу на вертолете зону лесных пожаров в районе Манавгат южной провинции Анталья.
Как сообщает Anadolu, министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли проинформировал главу турецкого государства о масштабах ущерба, нанесенного стихийным бедствием.
Эрдоган отменил субботнюю программу посещения провинции Кахраманмараш, где должен был участвовать в ряде мероприятий, и вылетел из Стамбула на юг страны. Ожидается, что президент посетит также район Мармарис на юго-западе Турции, пострадавший от лесных пожаров.