США обвинили хакеров из России во взломе почты федеральных прокуроров

Хакеры из группировки APT, которых в США подозревают в причастности к взлому программного обеспечения компании SolarWinds, в 2020 году на протяжении месяцев имели доступ к электронной почте нескольких федеральных прокуроров страны. Как сообщает Дойче велле, с таким заявлением выступило Министерство юстиции США.

По данным американского Минюста, в частности, взломанными оказались 80 процентов ящиков электронной почты, которыми пользовались сотрудники четырех офисов прокуроров в Нью-Йорке. В общей сложности в 27 офисах окружных прокуроров с 7 мая по 27 декабря 2020 года был взломан как минимум один почтовый аккаунт.

Минюст США пока не пояснил, какая информация была украдена и какое влияние эта кибератака может иметь на текущие судебные дела.

Об атаке хакеров на IT-компанию SolarWinds стало известно в декабре 2020 года. По данным Bloomberg, в результате взлома программного обеспечения тогда пострадали не менее 200 организаций по всему миру. В числе прочих атаке подверглись министерства финансов и энергетики США и Национальное управление по телекоммуникациям и информации.