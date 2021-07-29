Армянским провластным депутатам дали распоряжение воздержаться «от процесса открытия внутренней кухни армяно-российских отношений, а также от заявлений против России, так как это может дорого обойтись стране и армянскому народу». Об этом пишет армянская «Грапарак».

Издание отмечает, что «это право предоставлено исключительно Николу Пашиняну, который высказывается дипломатично, как он это сделал на последнем заседании правительства, когда на фоне последних военных столкновений и продолжающегося молчания ОДКБ поднял вопрос размещения опорных пунктов российских пограничников по всей линии границы с Азербайджаном».

«Грапарак» пишет, что тогда Пашинян сказал: «В условиях невозможности осуществления подобной миссии в рамках ОДКБ приемлемыми для нас могут быть и международно признанные другие форматы, в том числе сопредседательство Минской группы ОБСЕ».