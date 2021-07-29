В Грузии не хватает мест в клиниках из-за коронавируса

Из семи тысяч выделенных для зараженных коронавирусом коек уже занято шесть тысяч, заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

"Мы поэтапно увеличиваем фонд коек в ковид-гостиницах и клиниках, где уже мобилизовано семь тысяч коек, из которых занято шесть тысяч. При этом в отделениях интенсивной терапии находятся 1,2 тысячи пациентов, что, безусловно, вызывает опасения", – сказала Тикарадзе, пишет Sputnik Грузия.

"Выход в вакцинации, ношении масок и социальном дистанцировании", – отметила Тикарадзе, подчеркнув, что новых ограничений в Грузии вводить пока не планируется.

По последним данным, вакцину от коронавируса в стране сделали 481,6 тысячи человек (12,9% населения), из них 157,7 – прошли полный курс (4,23% населения). В Грузии в день фиксируется от двух до трех тысяч новых случаев.