В Азербайджане за минувший день выявлено 633 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров, 174 пациента клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончался один человек, тестирование на коронавирус которого дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено 343 849 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 332 926 человек благополучно прошли лечение, 5 023 пациента клиник скончались. Лечение 5 900 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

В стране проведено 4 034 340 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 10 386 - за минувшие сутки.