В России разбился Су-35. Пилот жив
Российский истребитель Су-35 разбился во время учений в Хабаровском крае, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).
"31 июля в Хабаровском крае при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов произошел отказ двигателя на самолете Су-35С. По предварительным данным, самолет упал в акватории Охотского моря", - цитирует Интерфакс заявление пресс-службы.
В штабе сказали, что "летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования".