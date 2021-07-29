В Париже протесты против вакцинации: полиция применила слезоточивый газ
Сотрудники Национальной полиции Франции применили слезоточивый газ на демонстрации противников обязательной вакцинации от коронавируса и санитарных пропусков в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.
Правоохранители пытаются сдерживать толпу, иногда происходят стычки.
Манифестацию организует глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо, который призвал сторонников собраться у вокзала Монпарнас и проследовать к зданию Министерства здравоохранения Франции.
В префектуре парижской полиции опасаются возможных беспорядков в ходе предстоящих манифестаций. Всего, по данным Министерства внутренних дел Франции, в субботу на улицы городов выйдут около 160 тысяч человек.