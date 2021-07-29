Талибы снова напали на здание ООН

Боевики радикального движения "Талибан" совершили нападение на штаб-квартиру ООН в провинции Герат на западе Афганистана. Об этом в субботу сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя министерства обороны страны.

Подробности инцидента не приводятся.

В пятницу штаб-квартира ООН в Герате подверглась гранатометному и артиллерийскому обстрелу, никто из сотрудников не пострадал. В результате нападения погиб служащий афганской полиции и были ранены несколько офицеров.