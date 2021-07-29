Недавно опубликованные спутниковые снимки свидетельствуют, что Иран строит новый ракетоносец на верфи, которая специализируется на строительстве высокоскоростных судов из композитных материалов, алюминия, различных металлов и стеклопластика. Об этом пишет израильское издание «Детали» со ссылкой на IsraelDefense.

Согласно информации, судно, сфотографированное на верфи, - один трех кораблей модели «Шахид Сулеймани», названной в честь командующего силами «Кудс» Касема Сулеймани. Ракетоносцы модели «Шахид Сулеймани» построены как катамараны длиной около 65 метров.