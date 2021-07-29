Иран строит продвинутый ракетоносец израильские СМИ; видео
Недавно опубликованные спутниковые снимки свидетельствуют, что Иран строит новый ракетоносец на верфи, которая специализируется на строительстве высокоскоростных судов из композитных материалов, алюминия, различных металлов и стеклопластика. Об этом пишет израильское издание «Детали» со ссылкой на IsraelDefense.
Согласно информации, судно, сфотографированное на верфи, - один трех кораблей модели «Шахид Сулеймани», названной в честь командующего силами «Кудс» Касема Сулеймани. Ракетоносцы модели «Шахид Сулеймани» построены как катамараны длиной около 65 метров.
Корабль оснащен четырьмя зенитными ракетными установками модели «Гадер» с максимальной дальностью обнаружения целей 300-500 км, пулеметами и переносными зенитными ракетными комплексами.
Корабль способен нести военно-морской вертолет, конфигурация судна такова, что его зона радиолокационного обзора относительно мала. Это означает, что дальность обнаружения корабля, несмотря на его размер, будет небольшой. Размер и конфигурация корабля необычны и не соответствуют концепции строительства судов КСИР.