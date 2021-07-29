Подтверждает это и заместитель председателя Госкомградостроительства Девлетхан Девлетханов, сообщивший в интервью журналистам, что предусматривается строительство всей инфраструктуры региона - населенных пунктов, автомагистралей, электрических и других коммуникаций. «В настоящее время план по Карабах у разрабатывается по согласованию со всеми соответствующими министерствами. Предполагаем завершить все согласования к концу года», - отметил он.

Подготовка Госкомитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджана общего плана, охватывающего всю территорию Карабах а, является свидетельством того, что Баку, не ожидая заключения мирного соглашения с Арменией, намерен восстанавливать и развивать весь Карабах ский регион, сказал haqqin.az политолог, главный редактор информационного агентства «Туран» Мехман Алиев.

Что же касается уклонения Армении от подписания мирного соглашения с Азербайджаном, то главную причину этого М.Алиев усматривает в том, что и «партия войны» Кочаряна, и официальная власть Еревана во главе с Пашиняном понимают – новый пакт в первую очередь будет означать признание территориальной целостности друг друга и констатацию факта принадлежности Карабаха другой стране. То есть они теряют его окончательно - данная территория может быть только в составе Азербайджана.

«Поэтому, - резюмирует политолог, - в надежде на изменение геополитических реалий, Армения пытается тянуть время. Он не раз говорил в СМИ, что обстановка в регионе и мире может измениться, и тогда Армения, возможно, вернет потерянное в 44-дневной войне. Для Еревана нет других вариантов в вопросе признания границ, кроме как затягивать окончательное заключение мира. Ни власть Пашиняна, ни оппозиция Кочаряна не хотят принять закономерное: Карабах - это Азербайджан. А Азербайджан, в силу того, что вернул свои территории, настаивает на подписании большого мирного соглашения».

Между тем в Армении, отмечает М.Алиев, есть небольшая группа прагматичных людей, которые понимают жизненную необходимость заключения мира с Азербайджаном, важность этого для Еревана по экономическим, социальным и другим соображениям. Но армянский политический истеблишмент не спешит и продолжает делать вид, что готов на смерть, отстаивая свои амбиции.

«Ереван живет воспоминаниями о временах начала карабахского конфликта в конце 80-х прошлого века. Тогда, в первые годы перестройки, армяне взялись за организацию сепаратистского движения, а когда в СССР произошла попытка переворота ГКЧП, они предприняли уже открытые вооруженные атаки на азербайджанцев. В 1999 году, когда все шло к заключения мирного армяно-азербайджанского договора, в Ереване расстреляли парламент. То есть армянская политическая элита как жила, так и живет иллюзиями прошлого: авось и на этот раз что-то получится. Обстрел наших позиций в Кельбаджаре - часть политики по срыву процесса достижения мира. В этой ситуации не исключено даже, что будет предпринято покушение на Пашиняна», - полагает журналист.

Между тем Азербайджан, подчеркивает М.Алиев, ведет последовательную политику восстановления Карабаха как одного из азербайджанских регионов - возводит аэропорты, прокладывает дороги и тоннели, линии электроснабжения и многое другое. «Азербайджан демонстрирует, что вопрос договора с Арменией в восстановлении Карабаха особого значения не имеет. Это лишь логическое следствие политики страны: нет никакого статуса и нет никакой территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах», - констатирует политолог.