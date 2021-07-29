Сможет ли Рустамов надолго удержать манат? актуальный комментарий
Делать долгосрочные прогнозы в азербайджанской экономике – задача сложная и ответственная. Особенно когда вокруг царит ситуация, однозначную оценку которой давать мало кто решится. И на таком сложном фоне вдруг прозвучало уверенное заявление главы Центробанка Азербайджана Эльмана Рустамова о том, что до 2026 года 1 доллар США может остаться на уровне 1,70 маната. То есть курс маната сохранится стабильным еще более пяти лет.
Главный банкир - человек не очень осторожный, не привыкший взвешивать каждое слово, порой может допустить и оплошность. Ведь все помнят два известных заявления Рустамова накануне двух девальваций. Глава Нацбанка дважды уверял население, что девальвации не будет. Причем аккурат за считанные часы до обвала маната.
А с другой стороны, несколько лет назад в связи со сложившейся на местном валютном рынке сложной ситуацией Центробанк объявил о переходе на плавающий курс национальной валюты. Рустамов буквально опроверг решение собственного ведомства, сделав упор на временный регулируемый курс маната. Обещав пустить манат в свободное плавание лишь после 2020 года. А теперь вот этот срок, по всей видимости, продлевается до 2026 года.
В свое время было много дискуссий насчет верности избранной главным банкиром монетарной политики, ведь либеральная экономика требует свободного курса нацвалюты. А какие-то ограничения сверху, включая наложенные ограничения на свободную покупку долларов в стране, согласно теории, неизбежно ведут экономику страны в перспективе к большим проблемам. Но Рустамов стоит на своем. Можно сколько угодно критиковать эту политику главы Центробанка, но в пользу такого решения говорит лишь один, но решающий фактор – население довольно такой стабильностью, лишь изредка впадая в панику в связи с очередными слухами о возможном изменении курса маната. И умонастроения людей исходят из состояния азербайджанской экономики, которая полностью зависит от импорта. Изменение курса маната автоматически приводит к сильному скачку цен, что бьет в первую очередь по интересам самого населения.
Хотя с другой стороны, плавающий манат – гарант ускоренного развития ненефтяного сектора. Но азербайджанская экономика все еще сильно зависит от цен на нефть. Соответственно, в этом проявляется сильная зависимость от нефтедолларов. Вот почему сложно упрекнуть главу Нацбанка. В конце концов, вся работа любого госоргана должна быть направлена на улучшение благосостояния народа, даже если его действия противоречат принятым экономическим правилам.
Но сможет ли Рустамов удерживать так долго курс маната, насколько это реально? По его словам, в рамках среднесрочной стратегии 2021-2025 годов Минфин, Центробанк и Госнефтефонд совместно формируют новые макроэкономические рамки. То есть главные финансовые институты страны формируют новые макроэкономические рамки, и курс доллара на уровне 1,70 маната на данный период планируется именно в соответствии с этими рамками. А это уже не просто решение отдельно взятой личности, а результат упорного труда ведущих финансовых госструктур.
Но эта, на наш взгляд, главная линия в состоявшейся накануне пресс-конференции главного банкира осталась как бы в тени основного оперативного повода - правление Центробанка решило сохранить учетную ставку на уровне 6,25%, нижняя граница процентного коридора сохранена на уровне 6,75%, а верхняя - 5,75%.
Хотя это тоже вытекает из общего курса на стабилизацию. Ведь нет сегодня факторов, которые заставили бы Центробанк изменить свою учетную ставку. В частности, среднегодовая инфляция в стране в этом году достигнет, по утверждению Рустамова, уровня, близкого к верхнему пределу целевого диапазона в 4%. Правда, в первом полугодии инфляция в стране составила 4,7%. Но в рамках монетарной политики продолжаются антиинфляционные меры. Так, после последнего решения Центробанка по учетной ставке была зафиксирована дефляция в 0,5%.
К тому же, по мнению Рустамова, к концу текущего года средняя цена на нефть на мировом рынке может составить 65 долларов за баррель, что позволит повысить профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана по итогам года до 3,1 млрд долларов или 6,5% ВВП страны.
Насколько высок этот прогноз позволяют судить предыдущие показатели. Так, профицит счета текущих операций платежного баланса за первый квартал текущего года составил 627,7 млн или 5,7% ВВП при средней цене на нефть в январе-марте 52 доллара за баррель.
То есть мы достаточно высокими темпами наращиваем нанесенный пандемией урон. Достаточно напомнить, что прошлый год страна завершила с дефицитом счета текущих операций платежного баланса в 227,6 млн долларов или 0,5% ВВП против профицита в 4 млрд 364,9 млн долларов в 2019 году. Прошлогодний дефицит обусловили низкие цены на нефть (41 доллар за баррель против 64 долларов годом ранее) и сокращение объема ее экспорта. Но рост цен на нефть, сопровождающийся также увеличением ненефтяного экспорта, положительно влияют на показатели платежного баланса страны…