Отдел международной информации и политики 21:22

Президент США Джо Байден заявил, что будет настаивать на ужесточении санкций против Кубы после встречи с кубино-американскими лидерами, которые призвали его поддержать протесты. Переговоры начались после того, как Вашингтон наложил новые санкции на кубинскую полицию за реакцию ее руководства на демонстрации. Минфин США объявил о новом раунде санкций против Национальной революционной полиции острова и конкретно двух ее лидеров, Оскара Каллехаса Валкарсе и Эдди Сьерра Ариаса. Санкции были введены в ответ на подавление протестов тысяч людей, принимавших участие в «мирных продемократических протестах», говорится в заявлении ведомства. Сотни активистов были задержаны с начала демонстрации 11 июля.

Президент США заявил, что готовятся новые санкции, «если на Кубе не произойдут радикальные изменения, которых я не ожидаю». Комментарии Джо Байдена последовали за его встречей с американскими кубинскими лидерами и активистами в Белом доме в минувшую пятницу днем. Интересно, что одним из тех, кто очно познакомился с Байденом, были кубинский хип-хоп певец Йотуэль Ромеро и его группа Orishas. Ромеро написал песню Patria y Vida, что означает «Родина и жизнь», и она стала гимном протестов. Ана София Пелаэс, которая начала так называемый «проект свободы Майами», и бывший мэр Майами Мэнни Диас также встретились с президентом в Белом доме. Отметим, на прошлой неделе Байден наложил санкции на минобороны Кубы и на его специальное подразделение в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека, совершенными военнослужащими во время протестов.

«Министерство финансов продолжит находить и называть поименно тех, кто способствует участию кубинского режима в серьезных нарушениях прав человека», - сказал Андреа Гацки, директор главного отдела санкций американского Казначейства, ведомства, формально проводящего санкционные меры. Бывший президент США Дональд Трамп занял в свое время жесткую позицию в отношении коммунистического правительства Кубы после того, как его предшественник - президент Барак Обама смягчил свою позицию по острову и приступил к нормализации отношений с этой страной. Ожидалось, что Байден последует подходу Обамы и пересмотрит политику администрации Трампа в отношении Кубы. Но с учетом того, что 1,5 миллиона человек кубинско-американского сообщества во Флориде решительно проголосовали за Трампа на последних выборах, аналитики полагают, что Байден также попытается заручиться их поддержкой, с учетом следующих выборов. Кубино-американское сообщество призвало Байдена поддержать массовые демонстрации, невиданные для этого островного государства за последние 30 лет. Представители влиятельного сообщества хотят, чтобы президент США нашел способ обеспечить кубинцам доступ в интернет. Как известно, коммунистические власти отключили его 11 июля. Губернатор Флориды Рон Де Сантис просит запустить над островом воздушные шары, подобные тем, с которыми экспериментировал Google. Также звучат призывы отправлять на остров деньги, чтобы помочь местным жителям избежать уплаты непомерных налогов.