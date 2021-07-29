«Дело Трампа» живет: Байден бьет санкциями по Кубе наш обзор
Президент США Джо Байден заявил, что будет настаивать на ужесточении санкций против Кубы после встречи с кубино-американскими лидерами, которые призвали его поддержать протесты. Переговоры начались после того, как Вашингтон наложил новые санкции на кубинскую полицию за реакцию ее руководства на демонстрации.
Минфин США объявил о новом раунде санкций против Национальной революционной полиции острова и конкретно двух ее лидеров, Оскара Каллехаса Валкарсе и Эдди Сьерра Ариаса. Санкции были введены в ответ на подавление протестов тысяч людей, принимавших участие в «мирных продемократических протестах», говорится в заявлении ведомства. Сотни активистов были задержаны с начала демонстрации 11 июля.
Президент США заявил, что готовятся новые санкции, «если на Кубе не произойдут радикальные изменения, которых я не ожидаю».
Комментарии Джо Байдена последовали за его встречей с американскими кубинскими лидерами и активистами в Белом доме в минувшую пятницу днем.
Интересно, что одним из тех, кто очно познакомился с Байденом, были кубинский хип-хоп певец Йотуэль Ромеро и его группа Orishas. Ромеро написал песню Patria y Vida, что означает «Родина и жизнь», и она стала гимном протестов.
Ана София Пелаэс, которая начала так называемый «проект свободы Майами», и бывший мэр Майами Мэнни Диас также встретились с президентом в Белом доме.
Отметим, на прошлой неделе Байден наложил санкции на минобороны Кубы и на его специальное подразделение в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека, совершенными военнослужащими во время протестов.
«Министерство финансов продолжит находить и называть поименно тех, кто способствует участию кубинского режима в серьезных нарушениях прав человека», - сказал Андреа Гацки, директор главного отдела санкций американского Казначейства, ведомства, формально проводящего санкционные меры.
Бывший президент США Дональд Трамп занял в свое время жесткую позицию в отношении коммунистического правительства Кубы после того, как его предшественник - президент Барак Обама смягчил свою позицию по острову и приступил к нормализации отношений с этой страной. Ожидалось, что Байден последует подходу Обамы и пересмотрит политику администрации Трампа в отношении Кубы.
Но с учетом того, что 1,5 миллиона человек кубинско-американского сообщества во Флориде решительно проголосовали за Трампа на последних выборах, аналитики полагают, что Байден также попытается заручиться их поддержкой, с учетом следующих выборов.
Кубино-американское сообщество призвало Байдена поддержать массовые демонстрации, невиданные для этого островного государства за последние 30 лет. Представители влиятельного сообщества хотят, чтобы президент США нашел способ обеспечить кубинцам доступ в интернет. Как известно, коммунистические власти отключили его 11 июля. Губернатор Флориды Рон Де Сантис просит запустить над островом воздушные шары, подобные тем, с которыми экспериментировал Google. Также звучат призывы отправлять на остров деньги, чтобы помочь местным жителям избежать уплаты непомерных налогов.
Протесты стали одним из последствий распространения нескольких штаммов коронавирусной инфекции, с которыми власти не могут справиться. Однако это все же не главный «мотор» протестной волны, поднявшейся на острове Куба.
«Я бы сказала, что это больше связано с нехваткой продовольствия, отсутствием терпимости к критикам... и проблем с демократией», - сказала DW кубинская журналистка Моника Риверо Кабрера после волнений, начавшихся 11 июля.
Профессор Уильям Лео Гранде, эксперт по Латинской Америке из Американского университета в Вашингтоне, сказал, что санкции сыграли большую роль в беспорядках. «Проблема в том, что у правительства нет никакой иностранной валюты для импорта продуктов питания, лекарств или топлива, поэтому в магазинах не хватает всех основных товаров». Он также сказал о том, что влияет на недовольство кубинцев: «Есть и серьезные случаи отключения электричества, которые напоминают кубинцам о худших временах 1990-х годов, после распада Советского Союза».
Островное государство, десятилетиями живущее под санкциями Запада, получающее скромные вливания ручейков валюты от туризма, которые контролируют власти, некогда бывшее одним из прогрессивных в Западном полушарии, сегодня, можно сказать, влачит жалкое существование. Точнее, таков образ жизни у подавляющего большинства населения.
И новые санкции США против коммунистического режима, против его верхушки вряд ли разрушат это здание, воздвигнутое Фиделем и его соратниками.