Свадьба в семье Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил свадьбу и поздравил с бракосочетанием старшую внучку Викторию и ее супруга, сообщает Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе главы белорусского государства.
"Президент поздравляет старшую внучку Викторию и ее избранника с днем свадьбы: "Вы пишете вашу историю…", - говорится в публикации Telegram-канала.
На торжество собралось около 70 гостей, отмечает Sputnik Беларусь.
Виктория – старшая дочь Виктора Лукашенко. Всего у него четверо детей, есть также дочь Валерия и сыновья - Александр и Ярослав. Еще три внучки Александра Лукашенко - Дарья, Анастасия и Александра - подрастают в семье среднего сына Дмитрия.