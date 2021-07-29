В Грузии сутки искали гражданку Австралии и нашли мертвой

По одной из версий, девушку убили. Тело девушки нашли в ущелье под колесом обозрения. Оно было прикрыто ветками и листьями.

Sputnik Грузия пишет, что гражданку Австралии, которая работала педагогом в Батуми и приехала отдыхать в Тбилиси, в последний раз видели накануне, в половине четвертого дня, когда она отправилась на прогулку на гору Мтацминда. Друзья пропавшей говорят, что она занималась спортом и часто ходила гулять в окрестностях горы.

Спустя некоторое время девушка позвонила своей подруге в США и во время разговора подруга услышала, как Брук кричит: "Уберите от меня свои руки!" После звонок отключился. Подруга позвонила общим знакомым Брук в Тбилиси и подняла тревогу. Ее искали как полицейские, так и волонтеры.

МВД Грузии подтвердило, что обнаружено тело гражданки Австралии, однако других деталей не сообщило.