Мехрибан Алиева поздравила победителей конкурса Yüksəliş

Как сообщает АзерТАдж, в поздравлении говорится: «Сердечно поздравляю вас - победителей конкурса Yüksəliş, учрежденного с целью выявления и поддержки руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами, а также обеспечения создания банка кадрового резерва в стране.

В современный период, наряду с востребованностью новых идей и взглядов в любой сфере деятельности, одним из важных условий является наличие кадрового резерва, обладающего умениями и навыками, основанными на научных знаниях. Непреложная истина заключается в том, что профессиональный человеческий потенциал является достоянием любой страны.

Развитие человеческого капитала всегда было и продолжает оставаться для нас серьёзным приоритетным вопросом. В нашей стране всегда уделялось особое внимание формированию и развитию человеческого капитала, обладающего высоким интеллектом, обеспечению освоения людьми современных знаний и умений, выявлению их потенциала с применением передового мирового опыта, накопленного в различных областях.

За последние годы Азербайджан добился многочисленных успехов, побед. Азербайджан - страна, сумевшая превратить "чёрное золото" в человеческий капитал. Согласно отчёту Давосского Всемирного экономического форума, Азербайджан находится в передовых рядах в мире по многим показателям. Наша страна является инициатором и участницей ряда важных проектов, реализуемых в регионе. Сегодня независимое Азербайджанское государство переживает свой самый славный период. Победа, завоеванная доблестной Азербайджанской армией в Отечественной войне, является одной из самых ярких страниц нашей современной истории. Безусловно, мы смогли добиться этих успехов и побед, опираясь на богатый человеческий потенциал нашего народа.

Дорогие друзья,

Конкурс Yüksəliş является одним из важных шагов, направленных на обогащение и совершенствование кадрового резерва в ответ на вызовы времени. Уверена, что благодаря постоянному вниманию и заботе нашего государства вы, работая с неисчерпаемой энергией, всегда будете вносить свой вклад во имя развития Азербайджана. Ещё раз поздравляю вас, желаю крепкого здоровья, все новых и новых достижений».