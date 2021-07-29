Евросоюз не признает «Талибан»

Евросоюз в случае силового захвата власти в Афганистане радикальным движением "Талибан" не признает новое правительство, заявил специальный представитель ЕС по региону Томас Никлассон в интервью афганскому телеканалу Ariana News.

"Если "Талибан" удастся захватить власть военным путем, оно не будет признано ни ЕС, ни большинством стран региона", - приводит ТАСС слова Никлассона.

Дипломат отметил, что при подобном развитии событий ЕС прекратит оказывать помощь Афганистану, что может привести к изоляции страны. Никлассон также призвал противоборствующие силы проявить гибкость, чтобы положить конец конфликту.

"Мы стараемся делать все от нас зависящее, чтобы оставаться... политически вовлеченными в предоставление гуманитарной помощи Афганистану столько, сколько будет необходимо", - подчеркнул дипломат.