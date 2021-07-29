Сын Каддафи заявил, что хочет восстановить единство Ливии

Сын ливийского лидера Муаммара Каддафи сорокадевятилетний Саиф аль-Ислам занимается реорганизацией политических сил своего отца, Зеленого движения. Об этом он рассказал в интервью New York Times.

«Он скрывает, баллотируется ли он в президенты, но считает, что его движение может восстановить утраченное единство страны», — приводит отрывок из интервью Газета.ru.

Аль-Ислам рассказал, что какое-то время находился в плену у повстанцев, но после освободили его, считая, что он может быть полезным как союзник.

Сын Каддафи считает, что Ливия в настоящее время находится «на коленях». «Ни денег, ни безопасности. Здесь нет жизни. Сходи на заправку - бензина нет. Мы экспортируем нефть и газ в Италию - мы освещаем половину Италии, а здесь у нас отключили электричество. Это больше, чем ошибка. Это провал», — заявил он в интервью.