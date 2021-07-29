Итальянцы «взбунтовались» против ковид-паспортов видео
В столице Италии Риме проходит акция протеста против санитарных пропусков, передает РИА Новости.
Протестующие собрались в центре итальянской столицы. Они требуют свободы выбора и наказания авторов предложения о пропускной системе. Участники манифестации несут плакаты с лозунгами «Невежество — самый опасный вирус», «Свободны сознательно выбирать» и «Нет диктатуре».
22 июля в Италии объявили о введении санитарных пропусков с 6 августа. Они будут нужны для посещения баров и ресторанов, а также бассейнов, спортзалов, стадионов, культурных учреждений и ряда публичных мероприятий. Против этой меры в Риме с конца июля прошли минимум три манифестации. Волна протестов против санитарных пропусков прокатилась и по другим итальянским городам.
Ранее сегодня во многих городах Франции прошли акции протеста. Тысячи человек вышли на улицы Парижа, Марселя, Ниццы, Авиньона, Монпелье. Все они протестовали против ковид-паспортов и принудительной вакцинации. Полиция разгоняла протестующих слезоточивым газом.
ROME— Protests against the “Green Pass” break out once more in Piazza del Popolo.— Bree A Dail (@breeadail) July 31, 2021
Beginning August 6, those without a vaccine or rapid test results will not be permitted entry into gyms, restaurants, sporting events.
Italians are crying out, “Libertà!” pic.twitter.com/F6qVYoL6tV