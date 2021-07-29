В Масаллы задержали любителя выращивать коноплю
Сотрудники Масаллинского районного отдела полиции провели комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия под условным названием «Хаш-хаш-2021», по противодействию незаконному обороту наркотических средств и культивированию наркосодержащих растений. Об этом сообщили haqqin.az в Ленкоранской региональной группе пресс-службы МВД.
Согласно информации, в результате принятых на основании поступившей информации мер был задержан житель села Хишкедяра Масаллинского района Т.Алиев.
Во время досмотра двора его дома, было обнаружено 13 кустов конопли весом более трех килограммов.
По факту проводится расследование.