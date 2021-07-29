Нарышкин рассказал, когда познакомился с Путиным
Директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что знаком с президентом РФ Владимиром Путиным с 1980 года.
"С 1980 года", - сказал Нарышкин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
Нарышкин подтвердил, что это накладывает дополнительную ответственность, но также дает фору для службы.:"В том смысле, что, так подробно работая с нашими документами, президент делает пометки, дает указания. Дает поручения на дополнительную проработку. Разговор идет на одном языке, и для всех сотрудников это очевидное свидетельство того, что наша работа востребована. Может быть, это самое главное".