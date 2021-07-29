Почти на $2 млн: Израиль выбросит 80 тысяч вакцин от COVID
Израиль намерен утилизировать 80 000 единиц вакцин против COVID-19, срок годности которых истекает в полночь 1 августа, пишет Газета.ru со ссылкой на Times of Israel.
Стоимость подлежащих утилизации вакцин Pfizer-BioNTech составляет 6 млн в шекелей ($1,8 млн).
Согласно СМИ, Израиль ранее не выбрасывал такое большое количество вакцин во время пандемии.
«Государство Израиль управляет своими запасами вакцин, обращая внимание на срок годности продукта», — заявили в минздраве страны.