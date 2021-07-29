В Германии пригрозили перекрыть «Северный поток-2»

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС), кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет пригрозил России перекрыть газопровод «Северный поток-2», если он будет использоваться против Украины, а также в случае любых других агрессивных действий против этой страны. Об этом он рассказал в интервью газете Rzeczpospolita, передает издание Die Welt.

«Если Россия снова совершит агрессивные действия, направленные против Украины, то Германия примет меры на национальном уровне и будет выступать за штрафные меры со стороны всего Евросоюза», — заявил Лашет.

По его словам, угроза санкций станет гарантией того, что Россия не сможет «использовать трубопровод в качестве геополитического оружия».

Лашет заявил, что «безопасность Украины должна быть приоритетом для германской внешней политики».