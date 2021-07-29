Меморандум Микаила Джаббарова в Израиле
Во время визита министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Государство Израиль был подписан меморандум о взаимопонимании между израильской компанией OurCrowd (израильская венчурная инвестиционная компания) и Азербайджанской инвестиционной компанией.
Как сообщает АзерТАдж, данный документ предусматривает инвестирование в стартап-проекты, применение в Азербайджане передового опыта ведущих израильских компаний, сотрудничество в областии инноваций, совершенствования экосистемы.
Реализация вопросов, отраженных в меморандуме, будет способствовать ускоренному освоению новых технологий, чтобы они служили гражданам и бизнес-интересам, быстрой адаптации госструктур и бизнеса к новым вызовам.