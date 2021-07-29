Ученые предупредили о необратимой катастрофе на Земле

Изменение климата планеты привело к необратимому ухудшению важнейших показателей Земли, заявили ученые из Орегонского университета. Как сообщила Daily Mail, с таким заявлением выступили ученые из Орегонского университета.

По словам специалистов, предыдущий год стал одним из трех самых жарких за всю историю наблюдений. Количество климатических бедствий на планете растет: все чаще происходят наводнения, штормы и лесные пожары. Все это вместе с ростом уровня углекислого газа превращает Землю в «пороховую бочку», считают исследователи.

«Появляется все больше свидетельств того, что жизненно важные системы Земли претерпевают кардинальные изменения, это переломный момент. Метаморфозы связаны с коралловыми рифами, тропическими лесами Амазонии и ледяными щитами Западной Антарктики и Гренландии», — отмечают ученые.

И, несмотря на то, что в 2020 году Земля перешла на глобальный карантин из-за пандемии COVID-19, который позволил значительно снизить уровень загрязнения воздуха, ситуация с климатом не изменилась к лучшему.

Ученые призвали человечество объединиться для преодоления природного кризиса, первопричиной которого они считают то, что человек чрезмерно эксплуатирует планету.