Разумеется, и на сей раз скандальное интервью Жириновского можно было бы, да и скорее всего надо было оставить без внимания. Тараканы в голове мусье Жири – а в интервью Ворсобину Жириновский признал, что именно так его величал Ле Пен, – известная притча во языцех. Слова залихватского Жири – пустой звук, словесный мордобой, рассчитанный на электорат пенсионного значения. Жириновский – это прелестная забава, которая и создана для того, чтобы скрасить серые будни скучной и однородной российской политической жизни. А эта жизнь, по признанию в эфире самого Ворсобина, в последнее время состоит из одних арестов и борьбы с инакомыслием. В конце передачи Жириновский так разошелся, что призвал власти посадить и Ворсобина, которому пообещал лично нести передачу – суп из хвостов гнилой рыбы и пюре из очисток гнилого картофеля.

Жириновский по-прежнему уверен, что украинцы – это заблудшие русские, Беларусь – часть России, а Польша – упущенный исторический шанс. Вспомнилась частушка брежневских времен: «Обменяли хулигана на Луиса Корвалана, где ж найти такую бл..дь, чтоб на Брежнева сменять».

Сожалеет политик с тараканами в голове лишь об одном: в свое время СССР не обменял Кубу на Финляндию, а Польшу на Норвегию. И вот если бы эти две скандинавские страны оказались под властью Москвы, то обрели бы полноценное счастье. Замечательная реплика оппонента мусье Жири – журналиста Ворсобина разбила в пух и прах наигранный великодержавный шовинизм русского скомороха: «Владимир Вольфович, а вам не жалко богатую Норвегию?» Остается добавить – не жалко ли Норвегии, которую превратили бы во вторую нищую Армению!

Жириновский – это далеко не власть и даже не околовластный предмет многоразового пользования. И не потому, что во время интервью Жириновский громогласно заявляет: «У меня плохие отношения с президентом». Это банальный многоцветный шар, набитый спертым воздухом. И в Баку, как и в других столицах, должны перестать реагировать на слова политика, из-за которого, по признанию журналиста Ворсобина, «русский народ теряет тысячи и миллионы жизней».

В своем интервью Жириновский нелестно отозвался об Азербайджане и президенте Ильхаме Алиеве. Понятное дело, на карте шута горохового Азербайджан давно вместе с Арменией и Грузией вошли в состав возрожденной из пепла словно птица Феникс Российской империи. Хотя Жириновский не задумывается над печальной не только для него одного реальностью – по темпам экономического роста империя уступает аж аутсайдерам Евросоюза, к примеру, какой-то Португалии. Но российский политик уверен, что за счет бакинской икры и армянских абрикосов увядшая империя восстановит свою экономику. В своей словесной золотухе Жириновский договорился до того, что предрек госпереворот в Азербайджане с помощью Байдена и с участием многочисленных оппозиционных сил. И Алиева перед наступающей революционной кавалькадой может спасти одна Россия. Но для этого Азербайджан должен пожалеть российских миротворцев… Жириновский явно понес пургу, говоря словами Путина (в своем прошлогоднем интервью российский президент заявил, что многие в его администрации и даже Песков иногда несут «пургу»).

Ну очень сложно комментировать нелогичные и бессвязные мысли какого-то болвана. Пусть даже он и занимает место в российской политической элите. Конечно же, гигант мысли и отец русской демократии, как и в прошлые годы, называет Гейдара Алиева великим и мудрым. Но Ильхамом Алиевым он недоволен. Из-за русских миротворцев. Ну вот, просто взял и пустил слово в воздух. Может быть, и без задней мысли. Как и несколько лет назад в Баку, когда пел дифирамбы Ильхаму Алиеву. Может и завтра поменять мнение, отозвать свое пустое слово. Это же надо было умудриться востоковеду Жириновскому заявить, что иранский шах Аббас-Мирза подарил Азербайджан России. Потому что в Азербайджане тогда не было нефти. Ее обнаружили и добыли десятилетия спустя. Вот так случайно, невзначай Жириновский взял и забыл про две русско-иранские войны. Но помнит, что Грибоедова все же убили азербайджанцы в Тебризе.