На экстренные меры по устранению ущерба от лесных пожаров в регионах Турции на первоначальном этапе выделено 50 млн турецких лир (около $6 млн), заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в субботу на пресс-конференции по итогам осмотра зоны лесных пожаров в провинции Анталья.

"Каждый пострадавший получит помощь от государства. Ущерб будет возмещен в полном объеме, выплаты налогов отложены. В течение года в зоне бедствия будут отстроены заново все сгоревшие жилые постройки. Строительство будет вестись с учетом особенностей архитектуры регионов", - сказал Эрдоган, слова которого приводит Anadolu..

Президент сообщил также, что погорельцам будут выделены средства для аренды домов. Кроме этого, государство возместит ущерб фермерам, животноводам и владельцам тепличных хозяйств.

Эрдоган отметил, что по состоянию на вечер субботы 31 июля большинство очагов лесных пожаров уже локализованы и потушены. Глава турецкого государства напомнил, что на помощь Турции самолеты выслали Азербайджан, Украина, Россия и Иран.