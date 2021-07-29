Нарышкин рассказал о предателях в разведке

Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал о том, что в 1980-1990-х годах лично столкнулся с предателем. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По словам Нарышкина, ни одна спецслужба не застрахована от предательства, в том числе и СВР. Нарышкин отметил, что, к сожалению, ему какое-то время пришлось работать с человеком, который впоследствии оказался предателем. Будущего предателя не выявили ни на этапе приема на работу в разведку, ни в ходе его службы, добавил глава российской СВР.

Нарышкин также заявил, что простить предательство невозможно, подчеркнув, что, по его мнению, тому человеку, который перешел на сторону врага, «сейчас очень плохо».