Токио-2020: азербайджанская легкоатлетка выступила в квалификации

В группе «А» в первой попытке Анна метнула снаряд на 67,93 метра, вторая попытка была неудачной, а в заключительном третьем подходе представительница Азербайджана показала результат 69,57, который и стал окончательным.

Чтобы напрямую попасть в финал, нужно было метнуть молот на 73,50. Скидан норматив не выполнила и заняла в своей группе 8-е место. Теперь Анне остается надеяться, что результаты в группе «B» будут низкими, и ей удастся пробиться в число 12-ти финалисток. Однако шансов на это крайне мало.

Стоит также добавить, что лучший результат сезона у Скидан как раз-таки равен 73,50. А ее личный рекорд – 75,29. То есть Анна выступила ниже своих возможностей.

Соревнования в группе «B» начнутся в 05:40 по бакинскому времени.