COVID-19 через несколько лет может стать обычным насморком, даже имея антитела, люди будут им заражаться в легкой форме , заявил в интервью РИА Новости руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте.

Он напомнил, что в мире существует несколько видов коронавируса, которые пандемичны, но в отношении которых у людей вырабатывается иммунитет еще в детстве.

"И к 20 годам у нас у всех есть антитела к этим четырем видам… Но даже если мы уже знаем эти вирусы и выработали иммунитет, у нас время от времени появляется легкий насморк… И есть очень большой шанс, что COVID-19 пойдет по тому же пути, что и эти коронавирусы. То есть через 5 или 10 лет 100% населения или, возможно, 99% будут иметь антитела к коронавирусу, но все равно будут им болеть в легкой форме, не более. Он станет как насморк", - сказал он.

Питте подчеркнул, что если бы в настоящее время в мире не были бы созданы вакцины, то для выработки коллективного иммунитета к COVID-19 понадобилось бы от 6 до 10 волн заражений. «Нам, к сожалению, придется пойти по пути эпидемиологических волн, которые уже причинили ущерб и будут продолжать это делать. Потому что коронавирус будет мутировать, и появятся мутации, которые будут быстрее заражать или быстрее передаваться. Потому что чтобы выжить, вирус должен мутировать и быстрее распространяться, иначе он исчезнет».