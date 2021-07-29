Прощание Хаменеи с Рухани: давай, до свидания Иран накануне перезагрузки
Духовный лидер Ирана провел последнюю встречу с уходящим правительством президента Хасана Рухани.
Возможно, что личной встречи с Рахбаром у Хасана Рухани больше не будет никогда. На совещаниях – вполне вероятно, но вот так, лицом к лицу, в глаза в глаза, как думается, это было в последний раз. Прекрасная возможность высказать все, что думается, и Али Хаменеи так и поступил.
«Деятельность правительства Роухани не была одинаковой на различных направлениях. В некоторых случаях она была достойной, но в других — это было не так», - главный тезис, который озвучил Верховный лидер. Иностранные наблюдатели и сторонники Рухани сразу же попытались связать это заявление с внешней политикой, но Али Хаменеи говорил о другом – о том, что внутренняя повестка полностью провалена.
В погоне за иллюзией о том, что Европа выступит против Трампа, отказавшегося от соблюдений ядерной сделки Обамы с Тегераном, Рухани и его команда саботировали реализацию программы «экономики сопротивления», которая давала шанс сгладить последствия санкций.
В итоге, действия Трампа оказались куда более болезненными для иранской экономики, чем пакет, принятый при Обаме и Клинтоне. Если кто-то подзабыл, то он тоже бил по Тегерану серьезно, но тогда в президентском кресле сидел Ахмадинеджад, делавший все для поддержания экономики страны на плаву. При нем иранцы ворчали на падение уровня жизни – но при Рухани им приходится буквально об этом кричать.
Трудно отделаться от впечатления, что у «реформаторов и прагматиков» попросту не было никакого плана преодоления тех трудностей, которые наметились к моменту их прихода во власть. Все «яйца» были сложены только в одну корзину – достижение договоренностей с Западом, после чего должен был наступить золотой век, молочные реки с кисельными берегами. А когда ставка не сыграла – Рухани и его команда предстали голым королем. И альтернативы у них не оказалось.
Здравые же предложения их политических оппонентов отметались с ходу, даже без обсуждения. «Реформаторы и прагматики» оказались куда нетерпимее к чужому мнению, чем представители консервативного лагеря. Первым шагом Раиси после избрания стало обращение ко всем политическим кругам страны – вне зависимости от разности взглядов - с просьбой представить их видение выхода из кризиса. Рухани, при всех декларациях о либерализации, на это не хватило.
За такую недальновидность и ограниченность экс-президента Ирану пришлось заплатить высокую цену. Экономический кризис широко шагает по стране, никакой «оттепели» не произошло, социалка запущена, на внешних фронтах тоже побед не просматривается. Рухани войдет в историю Ирана как «президент сплошных разочарований». А его провалы и ошибки достались теперь Ибрахиму Раиси.
У нового президента Ирана напора и решительности в проведении антикризисных мер на десятерых хватит. И команду он вокруг себя собирает, судя по поступающей информации, крепкую и хваткую. Да и в Меджлисе у консерваторов теперь большинство, а значит с изменением правовой базы, необходимой для модернизации страны особых проблем пока не предвидится.
Кроме того, и вероятность сделки с США и разрядка напряженности с Саудовской Аравией становятся все реальнее. Но предстоящий путь Ирана не будет легким. Хотя бы потому, что уже сейчас от Раиси требуют уделять большее внимание международной повестке, а он твердо намерен сосредоточится на внутренне. Терпение и время – вот что сегодня нужно Ирану и его новому президенту. А дальше – будет видно. Главное, что время иллюзий, навеянных «президентом-разочарованием», прошло. И начинается новая страница истории Исламской республики.