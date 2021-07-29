Возможно, что личной встречи с Рахбаром у Хасана Рухани больше не будет никогда. На совещаниях – вполне вероятно, но вот так, лицом к лицу, в глаза в глаза, как думается, это было в последний раз. Прекрасная возможность высказать все, что думается, и Али Хаменеи так и поступил.

«Деятельность правительства Роухани не была одинаковой на различных направлениях. В некоторых случаях она была достойной, но в других — это было не так», - главный тезис, который озвучил Верховный лидер. Иностранные наблюдатели и сторонники Рухани сразу же попытались связать это заявление с внешней политикой, но Али Хаменеи говорил о другом – о том, что внутренняя повестка полностью провалена.

В погоне за иллюзией о том, что Европа выступит против Трампа, отказавшегося от соблюдений ядерной сделки Обамы с Тегераном, Рухани и его команда саботировали реализацию программы «экономики сопротивления», которая давала шанс сгладить последствия санкций.

В итоге, действия Трампа оказались куда более болезненными для иранской экономики, чем пакет, принятый при Обаме и Клинтоне. Если кто-то подзабыл, то он тоже бил по Тегерану серьезно, но тогда в президентском кресле сидел Ахмадинеджад, делавший все для поддержания экономики страны на плаву. При нем иранцы ворчали на падение уровня жизни – но при Рухани им приходится буквально об этом кричать.

Трудно отделаться от впечатления, что у «реформаторов и прагматиков» попросту не было никакого плана преодоления тех трудностей, которые наметились к моменту их прихода во власть. Все «яйца» были сложены только в одну корзину – достижение договоренностей с Западом, после чего должен был наступить золотой век, молочные реки с кисельными берегами. А когда ставка не сыграла – Рухани и его команда предстали голым королем. И альтернативы у них не оказалось.