Накануне представители армянской сепаратистской администрации, действующей в зоне контроля российских миротворческих сил в Карабах ском регионе, выступили со специальным обращением к армянскому населению. Как сообщают армянские СМИ, накануне армянское население Ханкенди охватила паника, вызванная слухами о проникновении в город подразделений Вооруженных сил Азербайджана. Слухи тиражировались и в соцсетях.

Слухи среди сотен карабахских армян, решивших покинуть город, подпитывались перестрелкой в окрестностях города Шуша и информацией о том, что часть администрации выразило готовность к сотрудничеству с легитимной властью Азербайджана.

Однако, представитель сепаратистской администрации Унан Тадевосян поспешил успокоить население и призвал его привыкнуть к новой обыденности – частым перестрелкам вокруг Шуши и Ханкенди. По словам Тадевосяна, сотрудники немногочисленной полиции в Ханкенди ведут круглосуточное дежурство.

Однако, по сообщению армянских СМИ выступление Тадевосяна еще больше встревожило население города. И в соцсетях по-прежнему сообщают о вошедших в город подразделениях азербайджанской армии.