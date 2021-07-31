Француз Мурад Алиев оскорбил судью

Французский боксер, бывший москвич, этнический азербайджанец Мурад Алиев может быть дисквалифицирован за поведение и оскорбление судей после четвертьфинального боя на Олимпийских играх. С 6 лет Мурад Алиев уехал с родителями в Париж, стал боксером и даже чемпионом Франции.

Как сообщает haqqin.az, Мурад Алиев после поражения от британца Фрэйзера Кларка оскорбил судей и отказался покинуть ринг. Рефери присудил Алиеву поражение дисквалификацией после удара головой.