Прибывшие из Азербайджана пожарно-спасательные бригады для тушения лесных пожаров в Турции после резкой смены направления ветра сами остались посреди бушевавшего пламени.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ, драматические видеокадры борьбы азербайджанских пожарников с пламенем в Мармарисе распространили турецкие телеканалы. В результате пришлось спасаться самим пожарникам из Азербайджана, которых эвакуировали на вертолетах.

Как отмечают турецкие СМИ, азербайджанские пожарники проявили исключительный профессионализм, хладнокровие и смогли удалиться с места трагедии без потерь в личном составе.

Напомним, что с 30 июля пожарно-спасательные бригады из Азербайджана численностью 105 человек участвуют в тушении лесных пожаров в Турции.