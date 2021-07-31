В Баку сожгли счетчики «Азерсу» беспрецедентный случай
Накануне haqqin.az сообщил о вспыхнувшем пожаре вблизи Баку. Позже стало известно о поджоге бытовых отходов.
Как стало известно haqqin.az, на территории «Азерсу» - главного ведомства управления водными ресурсами страны, сожгли непригодные для использования водяные счетчики.
Спрашивается – кто же устроил пожар? И зачем надо было сжигать счетчики, да и еще в столь большом количестве? Либо кто-то заметает следы «водяной коррупции», либо очередное самодурство чинуши местного розлива.