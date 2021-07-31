О победных реляциях в духе «Асад полностью контролирует более 80% страны» нужно забыть. Примирение и договоренности здесь – как тонкая хрустальная палочка, ломающаяся при легком нажатии.

В городе Дараа аль-Баляд в одноименной провинции на юге Сирии возобновились бои между сирийскими войсками и отрядами боевиков. Эта вспышка боевых действий наглядно демонстрирует слабость подхода властей к национальному примирению и ненадежность достигнутых соглашений.

И ведь вот что примечательно: за несколько дней до возобновления боевых действий Дамаск и боевики достигли соглашения, согласно которому сирийская армия должна была прекратить осаду кварталов, где засели боевики, отойти от города на военные базы, которые будут местами их постоянной дислокации. А боевики, в ответ, должны были сложить оружие, передать его армии, и вернуться к мирной жизни.

Внезапно – никогда такого не было и вот опять - соглашение рухнуло, а между сторонами на улицах Дараа вспыхнули бои. Сирийские военные то ли были плохо подготовлены к массированному наступлению боевиков, то ли их застали врасплох, но 15 солдат попали в плен, 8 погибли, несколько армейских блокпостов всего за сутки были утеряны. Кроме того, по некоторым данным, погиб также генерал Хасан Махмуд аль-Каузи, который курировал процесс национального примирения от имени армии.

В реальности же причина вспыхнувших боев примитивна как валенок: сирийского государства в таких местах как Дараа фактически нет. Ни администрации, ни инфраструктуры, ни социалки. Единственный признак присутствия здесь Дамаска - вооруженные люди, которые стригут с местных жителей деньги за проезд по трассе. Вот и вся стабильность, вот и весь хваленый контроль.

За десять лет в мятежной провинции сформировалась своя жизнь. Непростая, с криминальным душком, но своя, позволяющая выживать. Что-то мутят, покупают, перепродают, кого-то облагают данью.

И тут приходят военные из Дамаска, которые говорят: «Давайте национально примирятся». Что в переводе на человеческий означает: «Так, теперь контрабандой будет заниматься только Махер Асад, с бизнеса по столько-то, с фуры столько-то. Кто не согласен, тот террорист, а в подвалах Мухабарата мест на всех хватит. Не хотите мириться – подойдет корпус генерала Сухейля и все здесь артиллерией разнесет». Естественно, что люди в ответ на такую политику Дамаска берутся за оружие.

Вот и все «национальное примирение», вот и вся «стабильность». И в примере с Дараа – вся грустная сирийская реальность, когда главная задача правительства Асада – обеспечить кормовую базу родственникам и приближенным правящего клана. За счет народа, естественно. Который, если он не соглашается быть «дойной коровой», тут же записывают в террористы.