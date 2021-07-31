Несколько месяцев назад haqqin.az писал об амбициозном революционном проекте президента Джо Байдена. Долгие годы национальная инфраструктура не получала серьезных федеральных вложений, что не могло не сказаться на ее качестве. практически с 60-х годов впервые на национальном уровне будут сделаны огромные инвестиции, которые, в свою очередь, откроют новые рабочие возможности для американцев. Подобных трат не было со времен сооружения скоростных шоссе, которые связали между собой штаты, и с дорогущей программы «звездных войн».

«Нью-Йорк таймс», раздобывшая цифры грядущих затрат, пишет, что на мосты и дороги будет потрачено 115 миллиардов долларов, при этом речь идет о десяти самых экономически важных мостах и десяти тысячах небольших, о 30 с лишним тысячах километров перестроенных дорог. 85 миллиардов пойдут на общественный транспорт, 80 миллиардов – на железные дороги, 42 миллиарда – на морские и воздушные порты, 100 миллиардов – на развитие сети интернета, 111 миллиардов – на развитие сети водоснабжения. 174 миллиарда пойдет на поддержание и поощрение производства электромобилей и сооружение пунктов их подзарядки.

Как сообщает Рейтерс, новый законопроект будет принят на основе консенсуса Республиканской и Демократической партий.

Второй амбициозный проект предполагает субсидии в 3,5 трлн долларов на борьбу с изменением климата и уход на дому за пожилыми людьми и детьми.