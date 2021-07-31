1 триллион долларов на строительство «Новой Америки» Сенат накануне исторического решения
Сенат США приступил к рассмотрению законопроекта, согласно которому планируется потратить 1 триллион долларов на строительство новой Америки.
Несколько месяцев назад haqqin.az писал об амбициозном революционном проекте президента Джо Байдена. Долгие годы национальная инфраструктура не получала серьезных федеральных вложений, что не могло не сказаться на ее качестве. практически с 60-х годов впервые на национальном уровне будут сделаны огромные инвестиции, которые, в свою очередь, откроют новые рабочие возможности для американцев. Подобных трат не было со времен сооружения скоростных шоссе, которые связали между собой штаты, и с дорогущей программы «звездных войн».
«Нью-Йорк таймс», раздобывшая цифры грядущих затрат, пишет, что на мосты и дороги будет потрачено 115 миллиардов долларов, при этом речь идет о десяти самых экономически важных мостах и десяти тысячах небольших, о 30 с лишним тысячах километров перестроенных дорог. 85 миллиардов пойдут на общественный транспорт, 80 миллиардов – на железные дороги, 42 миллиарда – на морские и воздушные порты, 100 миллиардов – на развитие сети интернета, 111 миллиардов – на развитие сети водоснабжения. 174 миллиарда пойдет на поддержание и поощрение производства электромобилей и сооружение пунктов их подзарядки.
Как сообщает Рейтерс, новый законопроект будет принят на основе консенсуса Республиканской и Демократической партий.
Второй амбициозный проект предполагает субсидии в 3,5 трлн долларов на борьбу с изменением климата и уход на дому за пожилыми людьми и детьми.