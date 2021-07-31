Две вакцины не спасли израильтян. Взялись за третью

В Израиле началась третья вакцинация граждан старше 60 лет.

Как ранее сообщил Минздрав страны, эффективность применяемой в Израиле вакцины Pfizer в последние недели снизилась до 39% в предотвращении заражения и до 91% в предотвращении тяжелого течения заболевания.

Третья кампания вакцинации проходит на фоне роста числа случаев заболевания. Как следует из статистики, опубликованной министерством здравоохранения, впервые с апреля число пациентов в тяжелом состоянии превысило 200 человек. На сегодняшний день более 5,3 миллиона человек получили обе дозы прививки.