Азербайджанская полиция продолжает борьбу со свадьбами

МВД Азербайджана выявило новые нарушения установленных карантинным режимом правил проведения свадеб. Как известно издревле азербайджанцы, как и другие кавказские народы, склонны к проведению пышных и помпезных свадебных торжеств. И скромная церемония бракосочетания – тяжкий удар по репутации патриархальной семьи. За этот проступок и грешок могут упрекнуть в слабости. Вот такой психологический комплекс с восточным оттенком.

Именно свадьбы, как и пышные церемонии похорон являются главными источниками распространения коронавируса. С чем и призваны бороться стражи порядка.

Накануне, по сообщению официального сайта МВД, полицейские обнаружили проведение пышных свадеб во многих селах Самухского района. В частности, в селах Серкар, Алыушагы, Бурунговаг и Салахлы родители новобрачных замахнулись на непозволительную роскошь. И пригласили гораздо больше людей, чем предписано новым законом. А по законам коронаэпохи на свадьбе могут участвовать не более 50 приглашенных. Организаторы отделались легким испугом и административным взысканием.