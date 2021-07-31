Кто поджег Турцию? загадки и догадки
Турецкие власти расследуют причины лесных пожаров на юге страны, не исключается версия поджогов, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Накануне он сообщил, что расследование причин пожаров ведут полиция и разведка.
Все меньше сомнений в том, что пожары в Турции – не стечение обстоятельств, а продуманные поджоги. Жарко? Да! Но это уже привычная температура для июля и августа в прибрежных зонах. Далеко не засушливое лето. Страна ещё не отошла от постоянных оползней и ливней. В Анталии даже в июне были дожди. А кроме того, очаги возгорания слишком сильно разбросаны по побережью.
Мугла, Измир, Анталья расположены достаточно далеко друг от друга. Тут разный воздух, разная растительность. И пока все Средиземноморское побережье полыхает, огонь неожиданно возник в Самсуне. Это Чёрное море. 889 километров от Анталии и 1016 километров от Муглы.
Температура в Самсуне на этой неделе держалась на отметке в 29-30 градусов. В июне из-за сильных непрекращающихся осадков город страдал от наводнений и оползней. Вероятность возгорания лесов нулевая.
То есть, злоумышленникам пришлось хорошенько постараться, чтобы поджечь лес, ещё не просохший от июньских ливней. Что само по себе исключает версию пироманьяков-одиночек. Перед нами – спланированная кампания, в которой очаги возгорания тщательно просчитываются. С тем, чтобы нанести экономике максимальный ущерб. Как максимум – сорвать туристический сезон. Как минимум – скомпрометировать турецкие власти, представив их недееспособными.
Как уже сообщалось, задержано шесть поджигателей. Но это – исполнители, пешки, шушера. Которые, есть такое подозрение, заказчиков вряд ли сдадут. А вот пройтись по цепочке «человек с канистрой бензина – организатор файер-шоу - заказчик» было бы крайне интересно.
Поскольку на конце этой цепочки может оказаться кто угодно: и Рабочая партия Курдистана, и гюленисты, и коллективный Запад, и Башар Асад, чья агентура активна среди сирийских беженцев в Турции, и даже греки, у которых достаточно оснований, чтобы пакостить Турции по максимуму. Особенно после громкого визита Эрдогана в Северный Кипр, и обозначенной четкой позиции Анкары на продолжение активных усилий по международному признанию второй турецкой республики.
Турция сталкивается с новыми угрозами. Что ж, приходится платить высокую цену за трансформацию в мощную, самодостаточную региональную державу. И Турцию с ее ярким и смелым президентом надо остановить любой ценой.
Для борьбы с пожарами свою авиацию в Турцию направили Украина, Азербайджан, Россия, Беларусь и Иран. Причем, азербайджанские пожарники чуть не погибли при исполнении своего профессионального долга. Это и есть настоящая антитеррористическая коалиция. Когда всем миром отвечают на угрозу XXI века – экологический терроризм, а простые пожарные из разных стран встают не только на пути огня, но и против тех международных сил, которые поджигают Турцию.