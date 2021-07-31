Все меньше сомнений в том, что пожары в Турции – не стечение обстоятельств, а продуманные поджоги. Жарко? Да! Но это уже привычная температура для июля и августа в прибрежных зонах. Далеко не засушливое лето. Страна ещё не отошла от постоянных оползней и ливней. В Анталии даже в июне были дожди. А кроме того, очаги возгорания слишком сильно разбросаны по побережью.

Турецкие власти расследуют причины лесных пожаров на юге страны, не исключается версия поджогов, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Накануне он сообщил, что расследование причин пожаров ведут полиция и разведка.

Мугла, Измир, Анталья расположены достаточно далеко друг от друга. Тут разный воздух, разная растительность. И пока все Средиземноморское побережье полыхает, огонь неожиданно возник в Самсуне. Это Чёрное море. 889 километров от Анталии и 1016 километров от Муглы.

Температура в Самсуне на этой неделе держалась на отметке в 29-30 градусов. В июне из-за сильных непрекращающихся осадков город страдал от наводнений и оползней. Вероятность возгорания лесов нулевая.

То есть, злоумышленникам пришлось хорошенько постараться, чтобы поджечь лес, ещё не просохший от июньских ливней. Что само по себе исключает версию пироманьяков-одиночек. Перед нами – спланированная кампания, в которой очаги возгорания тщательно просчитываются. С тем, чтобы нанести экономике максимальный ущерб. Как максимум – сорвать туристический сезон. Как минимум – скомпрометировать турецкие власти, представив их недееспособными.

Как уже сообщалось, задержано шесть поджигателей. Но это – исполнители, пешки, шушера. Которые, есть такое подозрение, заказчиков вряд ли сдадут. А вот пройтись по цепочке «человек с канистрой бензина – организатор файер-шоу - заказчик» было бы крайне интересно.