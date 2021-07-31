Фархад Мамедов, отдел информации 12:23

В Азербайджане жители села Джайирли Гобустанского района столкнулись с проблемой - нет воды, более 2500 сельчан изнывают от жажды в эти жаркие летние дни. Как сообщает haqqin.az, в социальных сетях распространились жалобы жителей Джайирли в связи с отсутствием воды в их селе. Вот уже много лет это стало для них настоящей головной болью. Говорят, что в окрестностях села есть родники, источники питьевой воды, а в Джайирли ее вынуждены покупать за деньги в эти знойные летние дни, а временами пользуются затхлой, с привкусом гнили водой.

Корреспондент haqqin.az связался с жителями села и постарался разобраться в этом вопросе. Выяснилось, что в советское время вода из родников, расположенных в нескольких километрах от села, подавалась в Джайирли по трубам с помощью насосов. Однако после распада Союза пришла в негодность система водоснабжения села, железные трубы, которые жители покупали на собственные средства, кто-то унес, а подземные хранилища воды оказались замусорены. В итоге каждый год в летние месяцы село сталкивается с нехваткой живительной влаги. А в этом году проблема еще сильнее обострилась, как рассказывает местный житель Раис Алиев, цистерну с водой им приходится покупать за 20 манатов. А ее хватает всего на несколько дней, к тому же вода в жаркое время в чанах через какое-то время начинает отдавать гнилью. Житель села по имени Ширзад говорит, что обеспечение села питьевой водой - дело не сложное. В окрестностях Джайирли на расстоянии примерно 3-4 километров есть родники. Доставка воды из этих источников в село не потребует от ОАО «Азерсу» больших усилий и средств. Более того, в Джайирли можно пробурить артезианские скважины, как говорят пожилые жители села, воду можно получить, пробурив всего 10-15 метров.

Однако в ответ на бесчисленные письма с жалобами на имя руководства ОАО «Азерсу» Горхмаза Гусейнова (один из самых коррумпированных чиновников страны, Гусейнов недавно был уволен - ред.) жители села в самом лучшем случае получали следующий текст: «Из-за отсутствия устойчивых источников питьевой воды обеспечить деревню водой невозможно». То есть из подобного хладнокровного ответа следует, что, говоря словами сельчан, либо они должны умереть от жажды, либо покинуть свои дома. Жители неоднократно обращались с жалобами к главе Исполнительной власти района Адилю Мамедову, который пересылал эти жалобы в соответствующие органы, то есть в «Азерсу». «Клянусь Богом, который сотворил нас, все мы люди молящиеся. Омовение совершаем «червивой» водой. Возможно ли такое? Нам ничего другого не нужно, нам нужна лишь вода... », - говорит пожилой сельчанин Абилов Шахбала.