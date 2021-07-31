Человечество не может и не хочет смириться с новым укладом жизни при коронаэпохе. Парадоксально, но в авангарде антиковидного режима идут народы развитых европейских государств.

Вслед за протестами в Париже, недовольство новой системой введения санитарных пропусков для входа в публичные заведения вылилось в манифестации в Риме.

Как сообщает Рейтерс, в Риме началась третья крупная после 22 июля манифестация против режимных правил. Протестующие требуют свободу выбора. То есть свободу выбора смерти или входа в реанимационную палату, не так ли? Но право выбора гражданина заканчивается там, где начинается право на жизнь другого человека. А если остальные не хотят умирать? Эта самая настоящая абсурдная борьба за право на заражение коронавирусом, заслуживает пера мастера, описавшего "Абсурдистан".