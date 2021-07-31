Азербайджанская армия переходит на новую модель службы на границе с Арменией

Министерство обороны Азербайджана заявляет, что в целях пресечения возможных провокаций вооруженных сил Армении совершенствуется служебно-боевая деятельность подразделений азербайджанской армии. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

«Повышается уровень интенсивной боевой подготовки личного состава на освобожденных территориях. В подразделениях, дислоцированных в этих регионах и на позициях в высокогорных местностях, несение круглосуточной службы ведется согласно распорядку дня. Боевое дежурство организовано на высоком уровне», - добавили в ведомстве.