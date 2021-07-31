Огромная живая инсталляция украшена культовыми японскими изображениями: знаменитая волна и гора Фудзи на гравюре великого мастера Кацусики Хокусая и фигура актера театра Кабуки, окрашенные в яркие цвета, похожие на те, что использовались на церемонии открытия Олимпийских игр.

С земли стебли риса на поле в японском городе Гёда практически не различить. Только сверху видно, что перед взором зрителей разворачивается огромное произведение искусства, посвященное Олимпийским играм.

Пока в Токио продолжаются старты, выигрываются медали, в соседнем от столицы Японии городе можно увидеть полотно, развернутое на земле с помощью… рисовых побегов!

Эти изображения, созданные с помощью риса разных сортов, являются частью ежегодной традиции, начатой еще в 2008 году в городе Гиода в Сайтаме, к северу от Токио, с целью привлечения туристов.

В 2015 году необычные картины даже попали в Книгу рекордов Гиннесса за создание самого большого в мире произведения искусства рисового поля площадью в 28 тысяч квадратных метров!

Каждый год городской комитет разрабатывает новый дизайн, и тогда сотни добровольцев сажают разноцветные сорта риса, чтобы получить впечатляющие изображения, которые потом можно увидеть со смотровой площадки ближайшей обсерватории.

Дизайн для такого масштабного полотна выбирается в начале года, а посадка риса происходит примерно в мае. В 2019 году темой такого ландшафтного творчества стал чемпионат мира по регби в Японии.

Изображение нынешнего года было предназначено для того, чтобы подчеркнуть исключительность культурного наследия Японии. Устроители исходили из предположения, что толпы иностранных гостей будут приезжать в страну для участия в Играх.

«Мы хотели показать японское искусство укиё-э (традиционной гравюры на дереве) и Кабуки (знаменитого театра) на рисовом поле, которое само по себе также является важной частью культуры Японии», - сказал AFP чиновник города Гёда Шухей Тагасира. - «Мы хотели представить Японию миру».

Увы, эта идея не сработала, поскольку оргкомитет Токио-2020 вместе с властями страны решили все же не допускать иностранных зрителей на стадионы, а большинство мероприятий Игр, как известно, проходит без доступа на трибуны даже местных болельщиков.

Тем не менее, в минувшую пятницу многие люди наблюдали впечатляющую панораму необычайного объекта искусства из специальной обсерватории со смотровой площадки на высоте 50 метров, откуда открывается вид на это произведение с высоты почти птичьего полета.

«Это намного более волнующе, чем я ожидал», - сказал AFP 23-летний посетитель Киё Хосино. - «Я ожидал чего-то более простого. Но оно более сложное по дизайну, и, действительно, в огромном масштабе. Я впечатлен тем, что искусство настолько панорамно».

Чтобы создать и потом содержать такое произведение ландшафтного дизайна, нужно немало потрудиться. Потому в минувшую пятницу около дюжины чиновников из городского сельскохозяйственного департамента пропалывали поле, расхаживая по обширной территории в резиновых сапогах и вооруженные серпами.

Эта рутинная работа важна тем, чтобы разные цвета изображения не перетекли друг в друга или не были испорчены другими растениями.

«Вы видите зеленые высокие растения? Это не рис, пропалывайте их», - крикнул городской чиновник Шухей Тагашира, когда его сослуживцы боролись с сорняками на илистом поле. Удивительный проект также призван объединить общество и таким оригинальным образом способствовать развитию интереса японцев к сельскому хозяйству.

В обычный год около 1000 человек вовлечены в сложную задачу по посадке правильных сортов риса в нужном месте для создания таких произведений искусства. В их число входят волонтеры с опытом работы в сельском хозяйстве и люди без опыта работы в сельском хозяйстве, в том числе местные дети.

Но пандемия вынудила организаторов сократить их число наполовину, хотя у людей все еще будет один шанс принять участие, когда в октябре будет собран урожай риса. И в конце проекта, после уборки урожая, к концу ноября каждый волонтер получает благодарственный подарок: два килограмма риса. Таким образом, искусство рисовой ландшафтной картины имеет практическое значение.