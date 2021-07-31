Около 145 пожарных, 50 грузовиков, восемь пожарных самолетов и вертолетов были мобилизованы для тушения пожара в районе Зерия на Пелопоннесе, примерно в 210 километрах к западу от Афин, сообщает пожарная служба.

В Греции, по заявлению властей, в субботу в результате лесного пожара возле Патры, третьего по величине города страны, было уничтожено около десятка домов, а пять человек были госпитализированы с проблемами дыхания.

Haqqin.az постоянно информирует о ситуации с пожарами в Турции, о героической помощи азербайджанских пожарных в тушении огненного бедствия. Но огненная стихия бушует не только в братской стране или в Калифорнии и даже в далекой Сибири.

Власти эвакуировали людей из пяти деревень региона, а также из туристического курорта Логгос на побережье.

По данным службы гражданской обороны, около десятка домов сгорели, а пять человек, у которых были проблемы с дыханием, были доставлены в больницы региона.

Как сообщило информационное агентство ANA, автомагистраль в этом регионе была перекрыта, как и мост Рио-Антиррио через Коринфский залив, соединяющий Пелопоннес и материковую Грецию, но в субботу вечером движение возобновилось.

Больницы в Патрах и соседнем городе Эгио были предупреждены о приеме раненых, а береговая охрана была наготове, чтобы спасти всех пловцов, попавших в дымный туман над водой.

По данным агентства гражданской обороны, за последние сутки вспыхнуло 56 лесных пожаров, но большинство из них удалось быстро взять под контроль.

Каждое лето в Греции случаются лесные пожары, но эксперты предупреждают, что глобальное потепление увеличивает как их частоту, так и интенсивность.

По словам синоптиков, с пятницы страну накрыла еще одна волна жары: температура колеблется от 42 до 44 градусов по Цельсию.

А несколько дней назад пожар охватил гору Пентели недалеко от столицы Афин, но тогда пострадавших не было. Это тот же район, где в июле 2018 года пожар унес жизни 102 человек, что стало самым ужасным в истории Греции событием в результате огненного лесного ада.

Пока власти не говорят о рукотворном характере возникновения пожаров. Но, как часто бывает, следы поджогов, как и самих злоумышленников, удается обнаружить далеко не сразу.