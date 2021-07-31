Пожар в Бодруме перешел на населенные пункты срочно

Пожар в турецком Бодруме перешел на населенные пункты Гёкпынар и Мазы.

Эти турецкие села охватил огонь. Население эвакуировано. Пострадали дома. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на ТРТ.