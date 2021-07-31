Пожар в Бодруме перешел на населенные пункты срочно
Пожар в турецком Бодруме перешел на населенные пункты Гёкпынар и Мазы.
Эти турецкие села охватил огонь. Население эвакуировано. Пострадали дома. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на ТРТ.
Пожар в турецком Бодруме перешел на населенные пункты Гёкпынар и Мазы.
Эти турецкие села охватил огонь. Население эвакуировано. Пострадали дома. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на ТРТ.
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