Представитель Азербайджана Альфонсо Домингес (81 кг) провел полуфинальный бой на олимпийском турнире по боксу.

Соперником натурализованного кубинца был его соотечественник из сборной Кубы, олимпийский чемпион Рио-2016, чемпион мира-2015 Арлен Лопес.

Первый раунд выиграл наш боксер – 4:1. Во второй 3-минутке с таким же счетом выиграл Лопес. Все решалось в третьем раунде, в котором олимпийский чемпион оказался явно сильнее. Итоговый счет – 5:0 в пользу боксера сборной Кубы.

Таким образом, Альфонсо Домингес, который в 2019 году выиграл Европейские игры в Минске, стал бронзовым призером Олимпийских игр. Это вторая медаль Азербайджана. Ранее бронзу выиграла дзюдоистка Ирина Киндзерская.