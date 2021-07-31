Азербайджанский депутат пошел на Жириновского…

Поскольку ни поведение, ни выступления этого душевнобольного политического клоуна, всегда открыто выступающего с враждебной позиции по отношению к тюркским, кавказским народам, народам Средней Азии, пропагандирующего расизм и шовинизм как свою идеологическую основу, никогда не приносило пользы ни русскому народу, ни стране, которую он представляет. Представьте себе, что депутат, представленный в высшем законодательном органе какой-то страны, объявлен нежелательным лицом на какой-то федеральной территории этой же страны. Что может быть позорнее этого? С 2011 года Жириновский объявлен «персоной нон грата» на территории Республики Коми, являющейся субъектом Российской Федерации. Я еще не говорю про Казахстан и Кыргызстан…».

Депутат заявил, что территориальные претензии Жириновского к Азербайджану и Южному Кавказу в целом, - не что иное, как продукт его больного воображения и извращенной психологии: «На днях и я услышал очередную чушь, которую нес Жириновский. Естественно, что его полные абсурда выступления никогда и никого не интересовали, кроме представителей СМИ, желающих создать очередное скандальное шоу. И никто не обижался на него за эти выступления. Как говорится в знаменитой русской поговорке: «На больных не обижаются». Но, на всякий случай, следует привнести ясность в некоторые вопросы, чтобы, по крайней мере, после того, как минует очередной кризис в его психологическом состоянии, может он и сам задумается над этими моментами, если в его сознании появится некоторая ясность.

Прежде всего хочу сказать несколько слов о представлении им Южного Кавказа как территории, которая относится к сфере влияния России. Жириновский заявляет, что 200 лет эти земли существовали под их знаменами. Видимо, в его голове все еще бушуют имперские настроения. Но если подходить к вопросу в этом контексте, то давайте тогда углубимся в историю и вспомним 200-летнее монголо-татарское владычество на Руси. Что же получается, что теперь, по логике этого пациента, Россия также должна относиться к сфере влияния Монголии?

Второй момент связан с тем, что Жириновский угрожает всем, кто смеет прямо смотреть на российского солдата. Прежде всего, этот человек должен знать, что это Кавказ, и здесь всегда принято смотреть прямо в глаза и другу, и врагу. Любой, кто дружит с нами, увидит от нас только благо.

Но каждого, кто посягает на нашу страну, наше государство, нашу независимость, мы немедленно наказываем, независимо от того, кто он и кому служит. Думаю, что Жириновский во время 44-дневной Отечественной войны, которую вел Азербайджан, «проходил лечение», и поэтому не в курсе происходящего. Иначе он не стал бы делать такие заявления и пытаться разжигать рознь между нашими странами и народами».

Комментируя угрозу Жириновского в адрес нашей независимости, К.Гафаров сказал: «Следует особенно отметить тот момент, что все заявления Жириновского воспринимаются не только как показатель его больного духа, но и его грубости и невоспитанности. Естественно, эти аспекты открыто проявились и в его последнем выступлении. Не верю, чтобы этот невоспитанный, больной на голову человек, обращающийся к президенту Азербайджана в непристойной форме и пытающийся угрожать нашей стране, не знал, что весь без исключения азербайджанский народ перед любой угрозой сплотится вокруг президента Ильхама Алиева, как Железный кулак. Именно этот кулак в прошлом году раздавил армянских оккупантов, за которых Жириновский тоже пытался заступиться, и та же участь ждет всех врагов, которые посмеют проявить недружелюбие к нашей Родине, нашему государству. В этом может быть уверен каждый."

В заключение, обращаясь посредством СМИ к Жириновскому, Кямаледдин Гафаров сказал: “Ты утверждаешь, что знал общенационального лидера Гейдара Алиева. Я не сомневаюсь в этом. Потому что в те годы, когда ты еще работал в юридическом отделе издательства “Мир”, эта гениальная личность уже была одной из главных фигур, управляющих таким огромным государством, как СССР, и его знал весь мир. Но одно дело знать Гейдара Алиева, а совсем другое-научиться у него чему-то. Если бы и ты в свое время мог бы чему-то научиться у Гейдара Алиева, то сегодня, возможно, не находился бы в столь жалком состоянии…»