Временный поверенный в делах посольства РФ в Баку был приглашен в МИД Азербайджана, ему вручили ноту в связи с высказываниями главы ЛДПР Владимира Жириновского о стране, говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства, передает haqqin.az.

"Первого августа 2021 года временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в нашей стране был приглашен в МИД. В ходе встречи была выражена серьезная озабоченность и протест в связи с предвзятым и оскорбительным высказыванием депутата Государственной Думы РФ, председателя ЛДПР Владимира Жириновского" – сообщили в МИД Азербайджана, отметив, что речь идет о высказываниях политика в эфире одного из российских телеканалов 30 июля.

Указывается, что "поведение человека, представленного в Государственной Думе РФ, неэтично, не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства между нашими странами, а безответственные и провокационные заявления, направленные на нанесение ущерба этим отношениям, недопустимы".

Напомним, как ранее сообщал haqqin.az лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил оскорбительные выражения в адрес Азербайджана, вызвавшие недовольство правительства и азербайджанской общественности.