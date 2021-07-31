В последние дни глава Службы Внешней Разведки России Сергей Нарышкин выступает с серией сенсационных заявлений.

Несколько часов назад в эфире телеканала «Россия 1» С.Нарышкин выступил с предупреждением о готовящихся провокациях на парламентских выборах 2021 года.

«Наши оппоненты готовятся вовсю», — подчеркнул глава разведки. Но при этом не стал уточнять, кого же он конкретно подразумевает под оппонентами России.

С.Нарышкин предупредил и о готовящихся провокациях на президентских выборах 2024 года. По словам Нарышкина, СВР уже предупредила все необходимые спецслужбы и знает, «по каким точкам будут бить».